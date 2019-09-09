Пострадавшим от паводков в Иркутской области выдано свыше 2,7 тыс. сертификатов на жилье

ИРКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Пострадавшим от наводнения в Иркутской области выдано 2 772 сертификатов на выплаты для приобретения жилья, сообщается в понедельник на сайте Минстроя РФ.

В конце августа лишь четверть пострадавших от паводков в области получили сертификаты на приобретение нового жилья, что вызвало критику вице-премьера РФ Виталия Мутко, который заявил, что региональные власти должны ускорить работу по жилищных сетификатов и больше помогать людям в оформлении документов на новое жилье.