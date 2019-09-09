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Паводок в Иркутской области

Пострадавшим от паводков в Иркутской области выдано свыше 2,7 тыс. сертификатов на жилье

Из них реализовано 256 свидетельств

ИРКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Пострадавшим от наводнения в Иркутской области выдано 2 772 сертификатов на выплаты для приобретения жилья, сообщается в понедельник на сайте Минстроя РФ.

В конце августа лишь четверть пострадавших от паводков в области получили сертификаты на приобретение нового жилья, что вызвало критику вице-премьера РФ Виталия Мутко, который заявил, что региональные власти должны ускорить работу по жилищных сетификатов и больше помогать людям в оформлении документов на новое жилье.

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"В Иркутской области пострадавшим от паводка выдано 2 772 сертификатов на восстановление жилищных прав", - говорится в сообщении. Из них было реализовано 256 свидетельств.

Как сообщают в Министерстве социального развития Иркутской области, предпочтения пострадавших от паводка относительно приобретения жилья меняются. Из 5 718 пострадавших от наводнения семей 51% желают остаться в своем населенном пункте (ранее остаться на малой родине хотели 47% пострадавших). 34,5% семей хотели бы переехать в другой населенный пункт в пределах области, 8,2% хотят покинуть регион. Не определились с выбором 7,3% жителей.

В Минстрое уточнили, что за не определившимися с выбором закреплены кураторы, ежедневно предоставляющие информацию о вариантах восстановления жилья.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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