Пособника сирийских террористов в Томской области приговорили к 10 годам колонии

ТОМСК, 10 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима мужчину, который оказывал финансовую поддержку запрещенной на территории РФ террористической группе "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад", а также вербовал томских студентов, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.

"Фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности") и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Как установлено судом и следствием, мужчина, находясь на территории Томской области, всячески поддерживал членов террористической организации, принимающих участие в боевых действиях на территории Сирии. В частности, финансировал террористов, а также склонял студентов томских вузов примкнуть к организации и вести боевые действия за рубежом.