Четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 10 сентября. /ТАСС/. Термопот с кипятком опрокинулся на первоклассников в столовой школы Междуреченска, ожоги получили четверо детей. Одна из пострадавших школьниц находится в реанимации, сообщил ТАСС во вторник источник в органах местной власти.

"Перевернулся термопот в столовой в школе в Междуреченске, когда четверо первоклассников навалились на него. Четыре ребенка доставлены в больницу, одного медики отправили на амбулаторное лечение, двое госпитализированы в отделение травматологии, одна девочка в реанимации. Предположительно, у нее 10-15% ожогов тела", - сказал собеседник агентства.

Состояние первоклассников оценивают как стабильное, сообщила во вторник журналистам заместитель главного врача по лечебной работе Междуреченской городской больницы Ирина Дутова.

"Сегодня бригадами скорой медицинской помощи были доставлены четыре ребенка, они осмотрены врачами-специалистами, [их] состояние стабильное. Одна девочка отправлена на амбулаторное лечение, два [ребенка] госпитализированы в травматологическое отделение, один ребенок - в реанимационное отделение. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сказала Дутова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Междуреченска, в связи с происшествием создана муниципальная комиссия, в состав которой вошли специалисты городского комитета образования, проводится проверка.