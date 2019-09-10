В СК назвали причину инцидента в кузбасской школе, где четверо детей получили ожоги

КЕМЕРОВО, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета по Кемеровской области установили, что термопот с кипятком упал на учеников в школе Междуреченска из-за неосторожности школьника. Ребенок повис на перекладине, в результате стол с термопотом перевернулся, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Предварительно установлено, что ученики первого класса находились в столовой, кто-то из учащихся повис на перекладине оборудования, на котором стоял электрический термопот. В результате стол перевернулся, устройство с кипятком опрокинулось на учащихся. Четверо учеников получили ожоги различной степени тяжести, трое из них были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Одна из пострадавших школьниц находится в реанимации, еще двое госпитализированы, один пострадавший отпущен после осмотра. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное.

По данному факту следственными органами проводится проверка. Также проверку организовала прокуратура Кемеровской области по факту исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних.

Новость обновлена (09:58 мск) - добавлена информация.