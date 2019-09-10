Спасатели обнаружили пропавшего в лесах Иркутской области подростка

ИРКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. Спасатели нашли пропавшего 7 сентября в лесах в Нижнеудинском районе Иркутской области подростка с помощью облета на задействованном сегодня утром вертолете Ми-8, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС по Иркутской области.

"Четыре спасателя Пожарно-спасательной службы Иркутской области и сотрудник полиции, совершая облет местности в Нижнеудинском районе на вертолете Ми-8 МЧС России, обнаружили пропавшего 17-летнего подростка, который потерялся в лесном массиве в районе 71 километра автодороги Нижнеудинск - Нерса 7 сентября", - говорится в сообщении.

Молодой человек вышел к реке, на открытую местность, где его и обнаружили с воздуха. "Подростка приняли на борт вертолета и в ближайшее время доставят в город Нижнеудинск", - уточили спасатели.

В поисках подростка принимало участие более 50 полицейских и волонтеров, в числе которых были кинологи, сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные. За прошедшие сутки они проверили несколько гектаров леса.

Утром 7 сентября 17-летний подросток вместе со своей семьей отправился в лесной массив в Нижнеудинском районе для заготовки кедрового ореха. В тайге родственники разделились и договорились встретиться через несколько часов, однако несовершеннолетний к назначенному времени не вернулся. После самостоятельных поисков родные обратились в полицию.