РЖД снизят цену на доставку угля Кузбасса к портам СЗФО при гарантии объема поставок

КЕМЕРОВО, 10 сентября. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) готовы предоставить скидку на перевозку угля из Кузбасса в северо-западном направлении, если угольные компании гарантируют отгрузку не менее 45 млн тонн угля до конца текущего года. Об этом заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило сообщил журналистам во вторник по итогам рабочего совещания в Кузбассе.

"Мы посчитали, [необходимо гарантировать объемы отгрузки] порядка 45 млн тонн угля из Кузбасса до конца года в направлении портов Северо-Запада. Если будет гарантия о том, что этот объем будет предоставлен, РЖД будет готово рассмотреть вопрос о предоставлении скидки, которая компенсирует 8% экспортную надбавку", - сказал он.

По данным РЖД, объемы поставок угля в северо-западном направлении демонстрируют стабильный рост, с начала года они увеличились почти на 9%. В ближайшее время угольные компании Кузбасса должны принять консолидированное решение по заключению соглашения, которое бы гарантировало РЖД предложенные объемы отгрузки угля в северо-западном направлении. Правительство Кузбасса готово выступить гарантом данного соглашения, сообщил журналистам губернатор Сергей Цивилев.

"Мы соберем всех угольщиков, консолидируем это предложение и правительство Кузбасса выступит третьей стороной этого соглашения, чтобы обеспечить этот объем", - сказал Цивилев.

РЖД с середины июля 2019 года уже временно отменили "экспортную надбавку" на перевозки энергетического угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги, чтобы таким образом простимулировать угольщиков и переключить часть перевозок энергоугля с перегруженного восточного направления в сторону портов юга России, где имелись резервы пропускной способности.

Власти Кузбасса, где добывается 60% всего российского угля, в текущем году неоднократно обращались к руководству РЖД с предложением и установить скидки на железнодорожные тарифы в наиболее востребованных направлениях. В связи с падением цен на уголь и низкой пропускной способностью железнодорожного транспорта в восточном направлении некоторые угольные предприятия Кузбасса летом текущего года временно приостановили угледобычу и сообщили о сокращении годовых планов по добыче. Около 2 тыс. шахтеров направлены во внеплановые отпуска.

В новость были внесены изменения (11:30 мск) - добавлена информация после второго абзаца.