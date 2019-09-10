Природоохранная инспекция опровергла сообщения о медведях на трассе возле Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Природоохранная инспекция Новосибирской области опровергла информацию о том, что около четырех взрослых медведей с медвежатами прячутся от сибирских пожаров на Северном объезде под Новосибирском. Видео, опубликованное в СМИ, снято в местности, не характерной для пригорода Новосибирска, сообщил ТАСС во вторник директор инспекции Валерий Шрейдер.

По сообщениям местных СМИ, четверо взрослых особей, а также медвежата находятся на Северном объезде - дороге в Коченевском районе Новосибирской области, соединяющей трассы М-51 и М-53. Сообщалось, что в новосибирские леса медведей привели пожары в ряде регионов Сибирского федерального округа.

"Видео, которое там (в публикациях местных СМИ - прим. ТАСС) размещено, ходит уже месяц по WhatsАpp. Снято оно не в нашей местности. В районе заказника "Кудряшовский бор", где находится Северный объезд, медведей не зафиксировано" - сказал Шрейдер.

Директор инспекции также отметил, что бывают случаи, когда в этой местности появляются медведи, приходящие со стороны Колыванского района. Однако инспекция ни разу не фиксировала в этом месте массового нахождения медведей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудники полиции совместно с егерями обследовали территорию, информация о нахождения на ней медведей не подтвердилась.