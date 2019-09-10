Компенсации аграриям, пострадавшим от паводка в Приангарье, выплатят до 20 сентября

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Пострадавшие от паводков в Иркутской области сельхозтоваропроизводители получат компенсации в полном объеме до 20 сентября, сообщил во вторник на окружном совещании заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов.

"До 20 сентября средства будут перечислены", - сказал Логашов, отвечая на вопрос сибирского полпреда Сергея Меняйло о том, когда владельцы пострадавших хозяйств смогут получить компенсации.

По его словам, на сегодняшний день 80% средств уже перечислены.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.