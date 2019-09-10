Томские хирурги спасли кисти семилетнему ребенку после серьезной травмы рук

ТОМСК, 10 сентября. /ТАСС/. Хирурги Томской областной клинической больницы (ТОКБ) провели четырехчасовую операцию и спасли кисти семилетнего мальчика, который во время игры на улице повредил сухожилия. Теперь он ждет, когда сможет снова ходить в школу и играть на флейте, сообщила пресс-служба областного департамента здравоохранения.

"Врачи Томской ОКБ спасли кисти рук семилетнему мальчику. В середине августа Ярослав, играя, повис на металлическом заборе и о его края разрезал обе кисти. В результате этого на руках ребенка были повреждены сухожилия сгибателей", - говорится в сообщении.

Операция длилась четыре часа, после этого ребенок провел ночь в реанимации. "В итоге все хорошо, каждый пальчик шевелится, несмотря на такие серьезные травмы. Я хочу сказать спасибо врачам", - приводятся в сообщении слова матери мальчика Алисы Мацуевой.

Ребенок уже идет на поправку и ждет, когда раны заживут окончательно, чтобы начать ходить в школу и продолжить заниматься игрой на флейте.