Денис Драгунский приедет в Новосибирск на "Книжную Сибирь"

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Прототип главного героя "Денискиных рассказов" - сын писателя Виктора Драгунского Денис приедет в Новосибирск на международный фестиваль "Книжная Сибирь", который в пятый раз будет проходить с 12 по 14 сентября в крупнейшей библиотеке за Уралом - государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН). Об этом вторник сообщил директор ГПНТБ Андрей Гуськов в региональном пресс-центре ТАСС.

"К нам на фестиваль приезжает Денис Драгунский. Это прообраз того самого Дениски, сын писателя Виктора Драгунского. Он приедет в образе очень успешного, востребованного профессионала", - сказал Гуськов.

Денис Драгунский, как и его отец, стал писателем. Он считается мастером коротких рассказов. Как пояснил Гуськов, рассказы Драгунского на фестивале прозвучат в исполнении актеров новосибирских театров "Старый дом" и "Понедельник - выходной". Помимо этого, автор расскажет гостям о своем отце.

Как сообщил журналистам исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, в рамках фестиваля пройдут несколько ключевых событий: Третий региональный книжный форум "Информационное общество: новые приоритеты книжной культуры", IV региональный Фестиваль детской книги, на котором будут проведены различные мастер-классы, квесты, организованы встречи с писателем Михаилом Щукиным и автором комиксов Ольгой Посух.

Также на фестивале пройдет конкурс для издательств и издающих организаций "Книга года: Сибирь-Евразия", на него уже поступило более 120 заявок из 11 регионов России. В целом на фестиваль приедут представители более 80 издательств, в том числе из Москвы, Екатеринбурга и Лондона. "Самым ключевым событием "Книжной Сибири" станет выставка-продажа книжной продукции российских и зарубежных издательств. В течение трех дней все желающие смогут купить книги со значительной скидкой, пообщаться с популярными российскими и зарубежными писателями, а также посетить различные мастер-классы и творческие встречи", - сказал Зимняков.

Международный фестиваль "Книжная Сибирь" вырос из межрегиональной выставки-ярмарки "Сибирская книга". В 2019 году он проходит в пятый раз. В 2018 году мероприятия фестиваля посетили более 7 тыс. человек. Организатором фестиваля является правительство Новосибирской области.