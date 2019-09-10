Военные химики обеспечили маскировку переправы техники через Томь на учениях в Кузбассе

ТАСС, 10 сентября. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа (ЦВО) обеспечили маскировку переброски колонн военной техники через реку Томь на учениях в Кузбассе, говорится во вторник в сообщении пресс-службы округа.

"Колоннам военной техники необходимо было перебраться на другой берег реки в условиях противодействия ударной авиации условного противника. К учению привлекли военнослужащих аэрозольного противодействия и маскировки, которые создали дымовые завесы в месте переправы с помощью термодымовой аппаратуры ТДА-3", - говорится в сообщении пресс-службы.

Принятые меры позволили защитить военную технику от средств разведки и ударов авиации противника, отметили в округе.

В учениях приняли участие более 700 человек и около 100 единиц военной техники. Они проходили на полигоне Юргинский в Кемеровской области.