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Военные химики обеспечили маскировку переправы техники через Томь на учениях в Кузбассе

В них приняли участие более 700 человек

ТАСС, 10 сентября. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа (ЦВО) обеспечили маскировку переброски колонн военной техники через реку Томь на учениях в Кузбассе, говорится во вторник в сообщении пресс-службы округа.

"Колоннам военной техники необходимо было перебраться на другой берег реки в условиях противодействия ударной авиации условного противника. К учению привлекли военнослужащих аэрозольного противодействия и маскировки, которые создали дымовые завесы в месте переправы с помощью термодымовой аппаратуры ТДА-3", - говорится в сообщении пресс-службы.

Принятые меры позволили защитить военную технику от средств разведки и ударов авиации противника, отметили в округе.

В учениях приняли участие более 700 человек и около 100 единиц военной техники. Они проходили на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

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