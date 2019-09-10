Авиарейс Новосибирск-Москва отложен из-за срабатывания датчика неисправности

ТАСС, 10 сентября. Рейс Новосибирск - Москва авиакомпании "Глобус" отложен из-за срабатывания датчика неисправности, сообщили ТАСС в Западносибирской транспортной прокуратуре во вторник.

"Самолет авиакомпании "Глобус" Boeing 737-800. Рейс Толмачево - Домодедово. При подготовке к взлету сработал датчик технической неисправности. Рейс отложен", - сообщили в ведомстве.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, рейс S7 182 должен был вылететь в 15:30 по местному времени (11:30 мск) в московский аэропорт Домодедово. На борту находились 167 пассажиров.