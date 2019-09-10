Действующие мэры переизбраны в Братске, Саянске и Тулуне

ТАСС, 10 сентября. Действующие руководители мэрий переизбраны на очередной срок в городах Тулун, Братск и Саянск Иркутской области, сообщила ТАСС пресс-секретарь облизбиркома Алена Сабирова.

В единый день голосования в Иркутской области состоялись 68 муниципальных избирательных кампаний. Жители региона выбирали 15 мэров и 15 глав муниципальных образований, 16 районных и пять городских дум.

"На выборах в Братске победил действующий глава города Сергей Серебренников, которого поддержали 43,34% избирателей. За действующего мэра Саянска Олега Боровского проголосовали 82,95% избирателей. Сохранил свой пост и мэр Тулуна Юрий Карих", - сказала Сабирова.

В Тулуне, где минувшим летом дважды происходили наводнения, действующий мэр заручился поддержкой 43% голосов. Второе место занял областной чиновник Александр Кутков, уступивший Карих почти 18%.