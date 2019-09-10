На форуме "Технопром" пройдет заседание рабочей группы Госсовета РФ "Образование и наука"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Национальный проект "Наука" станет одной из ключевых тем международного форума "Технопром", который пройдет в Новосибирске в середине сентября. На форуме также состоится заседание рабочей группы Госсовета РФ "Образование и наука", сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Особое внимание [на форуме] будет уделено роли и месту в мировом пространстве и в развитии Российской Федерации научно-образовательных центров, математических центров, центров генетических технологий, а также синергии институтов технологического развития, цифровой трансформации. <…> На площадке форума состоится очередное заседание рабочей группы Госсовета по направлению "Образование и наука", - сказал Травников.

Он уточнил, что завершится программа "Технопрома" пленарной сессией "Таланты и возможности" с участием министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова.

По словам губернатора, в программе форума будет уделено значительное внимание реализации национального проекта "Наука" и его корреляции с другими нацпроектами, в частности, с нацпроектами "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство".

В состав рабочей группы Госсовета РФ "Образование и наука", которую возглавляет Травников, входят представители субъектов страны, Государственной Думы РФ, федеральных органов исполнительной власти, научных организаций и вузов, госкорпораций, фондов, институтов развития и другие эксперты.

Международный форум технологического развития "Технопром" ежегодно проводится в Новосибирске. В 2019 году его главной темой станет "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа будет включать более 90 мероприятий. В 2018 площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области и Сибирское отделение Российской академии наук. Информационное агентство ТАСС является информационным партнером "Технопрома - 2019".