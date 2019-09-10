На "Технопроме" пройдут мероприятия российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Международный форум "Технопром", который состоится в Новосибирске 18-20 сентября, в этом году отличает высокий интерес со стороны представителей зарубежных стран, в рамках форума, в частности, пройдут два мероприятия российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора, сообщил на пресс-конференции в ТАСС во вторник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Два мероприятия российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора [включены в программу форума]. Это пленарное заседание "Россия и Китай: партнерство в сфере высоких технологий" и стратегическая сессия "Возможности межкультурного взаимодействия", - отметил глава региона, уточнив, что мероприятия бизнес-инкубатора продолжатся в области и после окончания форума.

"Важной особенностью "Технопрома-2019" и показателем роста интереса к нему является появление в этом году в деловой программе мероприятий, проводимых с новыми нашими зарубежными партнерами. Обращу внимание на международный научный симпозиум Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) и Национальной академии наук Республики Беларусь под названием "Технологии высших укладов", а также на российско-французский диалог "Индустрия будущего: цифровые технологии как драйвер для развития промышленных предприятий", - добавил Травников.

По его словам, "Технопром" в этом году посетят 12 иностранных делегаций, в которые войдут более ста гостей. Среди участников форума - представители Белоруссии, Вьетнама, Индии, Малайзии, Франции, Южной Кореи и других стран.

Международный форум технологического развития "Технопром" ежегодно проводится в Новосибирске. В 2019 году его главной темой станет "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа будет включать более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области и Сибирское отделение РАН. Информационное агентство ТАСС является информационным партнером "Технопрома-2019".