"Омскводоканал" запустил установку для биологической очистки стоков

ОМСК, 10 сентября. /ТАСС/. Компания "Омскводоканал " (входит в ГК "Росводоканал") запустила во вторник в эксплуатацию на очистных сооружениях канализации новую установку для нагнетания воздуха для биологической очистки стоков стоимостью более 100 млн рублей. Как сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей Шелест, установка позволит предприятию экономить на электроэнергии до 30 млн рублей.

"Электроэнергия дорожает, и, чтобы оставаться в пределах того тарифа, который существует, мы внедряем экономичные технологии. Производственные мощности остаются те же, их снижения не произойдет", - сказал Шелест.

По его словам, установленное современное оборудование нагнетает воздух, который необходим бактериям для биологической очистки воды. "[В результате] вода, которая идет обратно в Иртыш после нашей очистки, по многим параметрам лучше и чище той, что мы берем из реки", - подчеркнул руководитель предприятия.

В пресс-службе "Омскводоканала" добавили, что общая стоимость проекта составила 102,1 млн рублей. В процессе модернизации 7 агрегатов 1966 года выпуска были заменены тремя современными турбовоздуходувными установками. Ранее генеральный директор "Росводоканал" Антон Михальков сообщил ТАСС, что до 2022 года компания вложит в природоохранные мероприятия для снижения воздействия на реки Омской области 1,5 млрд рублей.

Группа компаний "Росводоканал" - крупнейший российский частный оператор в водоснабжении и водоотведении. Под управлением "Росводоканала" работают шесть компаний, обслуживающих свыше 5 млн потребителей в городах-миллионерах и крупных промышленных центрах: Омске, Воронеже, Тюмени, Краснодаре, Оренбурге, Барнауле.