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Авиарейс, отложенный из-за срабатывания датчика неисправности, отправлен в Москву

Вылет был задержан более чем на три часа

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Рейс Новосибирск - Москва авиакомпании "Глобус", отложенный более чем на три часа из-за срабатывания датчика неисправности, отправлен в Москву, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Толмачево.

"Рейс № 182 Новосибирск - Москва вылетел в 18:39 по местному времени (14:39 мск)", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы авиакомпании, пассажиры ожидали вылета в здании аэровокзала.

Во вторник Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что в самолете авиакомпании "Глобус" Boeing 737-800 при подготовке к взлету сработал датчик технической неисправности, рейс был отложен.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, рейс должен был вылететь в 15:30 по местному времени (11:30 мск) в московский аэропорт Домодедово. На борту находились 167 пассажиров.

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