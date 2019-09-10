Катер столкнулся с баржей на Енисее, один человек пропал

КРАСНОЯРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Столкновение катера с нефтеналивной баржей произошло в районе Осиновского порога на Енисее в Красноярском крае. Один человек пропал, сообщил во вторник ТАСС источник в экстренных службах региона.

"С катера пропал без вести один человек. Двое спасено. Запланированы поиски пропавшего", - сказал собеседник агентства. Спасенным оказана медицинская помощь, баржа повреждений не получила.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили ТАСС, что пока информацией о пострадавших не располагают. По данным ведомства, самодельный катер индивидуальной постройки вышел из поселка Бор в Туруханском районе, а судно следовало из Красноярска в Дудинку. "Катер сначала двигался за кромкой судового хода, потом резко пересек курс танкеру", - сказали в прокуратуре.

Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку о соблюдении законодательства о безопасности плавания.