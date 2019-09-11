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Двум жителям Иркутской области грозит пять лет колонии за мародерство во время паводка

Мужчины обокрали автомобиль одного из жителей, пытавшегося спастись вплавь из-за резкого подъема воды

ИРКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Жителям Тайшетского района Иркутской области грозит пять лет колонии за мародерство во время наводнения, сообщается в среду на сайте областной прокуратуры.

1 июля во время наводнения и действия ЧС два жителя Тайшетского района - 37-летний житель Троицка и 17-летний житель села Заречного - нашли незапертый автомобиль у моста через реку Лиственничную, который несколько дней назад оставил владелец, чтобы спастись вплавь из-за резкого подъема воды. Воры похитили из салона автомагнитолу, сиденья, надувную лодку и другие вещи.

"Тайшетская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину")", - говорится в сообщении. Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на пять лет.

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