В Норильске выпал первый снег и началась метель

КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года. Об этом в среду ТАСС сообщили в Таймырском центре метеорологии и мониторинга окружающей среды.

Для многих жителей города снег оказался неожиданным, люди активно размещают фотографии заснеженных улиц в социальных сетях.

"Выпал первый снег. Для этого времени это не удивительно и не катаклизм. Но он сопровождается сильным ветром, а метель - это редкое для данного времени явление, сезон метелей обычно начинается в конце октября", - сказали в центре.

В городе объявлено штормовое предупреждение. Школьникам, учащимся со второй смены, по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия.