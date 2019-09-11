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В Норильске выпал первый снег и началась метель

В городе также действует штормовое предупреждение
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© Анатолий Струнин/ТАСС, архив

КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года. Об этом в среду ТАСС сообщили в Таймырском центре метеорологии и мониторинга окружающей среды.

Для многих жителей города снег оказался неожиданным, люди активно размещают фотографии заснеженных улиц в социальных сетях.

"Выпал первый снег. Для этого времени это не удивительно и не катаклизм. Но он сопровождается сильным ветром, а метель - это редкое для данного времени явление, сезон метелей обычно начинается в конце октября", - сказали в центре.

В городе объявлено штормовое предупреждение. Школьникам, учащимся со второй смены, по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия.

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РоссияАрктика сегодняКрасноярский край
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