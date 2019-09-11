Капремонт котельных в замерзавшем зимой Киселевске выполнен на 50%

КЕМЕРОВО, 11 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт котельных в городе Киселевске, жители которого зимой жаловались на низкую температуру в домах, к настоящему моменту не завершен. Работы по установке нового оборудования выполнены примерно на 50% и продолжаются, сообщил ТАСС в среду начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Олег Ивлев.

"У нас комплекс мероприятий [по модернизации рассчитан на] на три котельные: одну котельную ставим на консервацию, две котельных - под реконструкцию. Самое главное - это котельная №34, [она находится] в масштабной реконструкции, новое оборудование устанавливается, установлено уже более 50%, старое оборудование пока не демонтировано", - сказал Ивлев.

Он отметил, что паспорта готовности на объекты теплоснабжения будут оформлены согласно графику - до 1 ноября текущего года.

Зимой угольные котельные в Киселевске не могли обеспечить качественную подачу тепла населению, так как находились в аварийном состоянии. Температура воздуха в квартирах составляла 14-18 градусов. Проблемные котельные находились в частной собственности, владельцы не планировали проводить их ремонт и модернизацию, не были оформлены и паспорта готовности на работу в отопительном сезоне 2018-19 гг.

После вмешательства прокуратуры объекты теплоснабжения были переданы на баланс муниципалитету. Из регионального бюджета по решению губернатора было выделено 250 млн рублей на их ремонт, реконструкция одной из котельных должна была проводиться с устройством теплотрассы. Из-за затянувшегося ремонта, начало отопительного сезона в Киселевске может быть отложено на несколько дней, сообщил журналистам в среду первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин. Начало отопительного сезона в Кузбассе запланировано на 15 сентября. Точные даты должны установить муниципалитеты.

"Сейчас заканчиваем теплотрассу и запустим ее, отопительный сезон в Киселевске, может быть, на 5-7 дней начнется позже, чем у всех, но он там начнется", - сказал Телегин.