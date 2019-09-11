Приангарье получило дополнительно около 300 млн руб. для пострадавших от паводка аграриев

ИРКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Иркутская область получила дополнительные федеральные субсидии в размере 296 млн рублей для выплат пострадавшим от наводнения сельхозпроизводителям, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Дополнительные средства в размере 296,07 млн рублей получила Иркутская область из бюджета Российской Федерации на возмещение ущерба пострадавшим от паводка сельхозтоваропроизводителям, субсидирование им затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды и процентов по кредитным договорам", - говорится в сообщении.

Общая сумма федеральный субсидий достигла 475 млн рублей - ранее в регион были направлены 179,1 млн рублей, которые выплачены аграриям полностью. Сельхозпроизводители, пострадавшие из-за паводков в Иркутской области, получают компенсации от федерального центра за утерянные посевы, объекты сельскохозяйственной инфраструктуры, сельскохозяйственную технику и оборудование, а также за погибших животных.