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Паводок в Иркутской области

Приангарье получило дополнительно около 300 млн руб. для пострадавших от паводка аграриев

В регион ранее на эти цели были направлены 179,1 млн рублей

ИРКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Иркутская область получила дополнительные федеральные субсидии в размере 296 млн рублей для выплат пострадавшим от наводнения сельхозпроизводителям, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

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"Дополнительные средства в размере 296,07 млн рублей получила Иркутская область из бюджета Российской Федерации на возмещение ущерба пострадавшим от паводка сельхозтоваропроизводителям, субсидирование им затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды и процентов по кредитным договорам", - говорится в сообщении.

Общая сумма федеральный субсидий достигла 475 млн рублей - ранее в регион были направлены 179,1 млн рублей, которые выплачены аграриям полностью. Сельхозпроизводители, пострадавшие из-за паводков в Иркутской области, получают компенсации от федерального центра за утерянные посевы, объекты сельскохозяйственной инфраструктуры, сельскохозяйственную технику и оборудование, а также за погибших животных.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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