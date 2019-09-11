Дороги в аэропорт Норильска закрыты для легкового транспорта из-за метели

КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Дорога из Норильска в аэропорт Алыкель на севере Красноярского края, закрыта для легкового транспорта из-за метели. Об этом сообщается в среду на сайте администрации города.

На севере края с 10:00 (06:00 мск) среды объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. В Норильске выпал снег, сопровождаемый метелью, что является редким явлением для сентября.

"По решению ГИБДД на автодороге Норильск - Алыкель введен временный запрет для движения автотранспорта категории "В", - говорится в сообщении.

В среду в районе Норильска ожидается снег с дождем, видимость 1-2 километра, ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. По данным справочного бюро аэропорта, из-за метеоусловий задерживается рейс из Хатанги.

Аэропорт является основным для Норильска и Таймырского района, через него осуществляется авиасообщение с Красноярском и городами в других регионах России.