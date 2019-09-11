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В Красноярском крае найден найден мертвым начальник одного из отделений полиции

В ГУ МВД по региону начали служебную проверку

КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Служебная проверка начата по факту смерти начальника полиции одного из отделений в Курагинском районе Красноярского края, сообщили ТАСС в среду в региональном главке МВД.

"В ГУ МВД начата служебная проверка по факту смерти сотрудника. Устанавливаются все обстоятельства", - сообщили в краевом главке.

В свою очередь источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что найден мертвым майор 1977 года рождения.

"По предварительной информации, [это] суицид, не связанный со служебной деятельностью: он реально болел, лежал в больнице", - сказал источник.

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