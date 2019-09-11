Работу противотуберкулезного диспансера в Кузбассе приостановили из-за нарушений СанПиН

КЕМЕРОВО, 11 сентября. /ТАСС/. Междуреченский городской суд на 90 дней приостановил деятельность Междуреченского филиала ГКУЗ КО "Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер" из-за нарушения норм санитарного законодательства, сообщается в среду на сайте управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

"Постановлением Междуреченского городского суда Кемеровской области юридическое лицо ГКУЗ КО "Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер" привлечено к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного приостановления деятельности Междуреченского филиала ГКУЗ КО "Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер" на 90 суток", - говорится в сообщении.

Специалисты управления Роспотребнадзора при плановой проверке обнаружили, что Междуреченский филиал Новокузнецкого противотуберкулезного диспансера работает с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, что создает угрозу здоровью людей.

В частности, в диспансере отсутствует санитарный пропускник для приема, врачебного осмотра и обработки поступающих на стационарное лечение больных, планировка помещений не исключает перекрестную инфекцию у стационарных и амбулаторных больных и возможность внутрибольничных перекрестных заражений туберкулезом.

Также обнаружено, что внутренняя отделка большей части кабинетов не соответствует гигиеническим нормативам, отсутствует резервное горячее водоснабжение, а централизованная система водоотведения находится в неудовлетворительном состоянии, в прачечной из-за ограниченности помещений пересекается чистое и грязное белье, санитарное содержание производственных и складских помещений неудовлетворительно, на кухне не исключается возможность контакта сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции.