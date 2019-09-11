В Новосибирске к условному сроку приговорили сборщика шкафов, упавших на уроке на школьниц

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Суд в Новосибирске приговорил 45-летнего мужчину к двум годам условно за некачественную сборку навесных шкафов, во время урока упавших на пятиклассниц, причинив им вред здоровью. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ области.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора по уголовному делу по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Дзержинский районный суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

По материалам суда, сборщик мебели просверлил 12 отверстий, но не прочистил их от шлама и пыли, установил в них крепления заведомо недостаточной длины и диаметра, что не обеспечило прочное крепление мебели, а также применил шурупы-саморезы и мебельные шурупы короче, чем длина креплений. Четыре навесных шкафа упали в кабинете технологии школы № 82 8 октября 2018 года во время урока в пятом классе, пострадали пять школьниц: четверо из них получили ушибы мягких тканей головы и конечностей, а одной был причинен тяжкий вред здоровью.

Приговор в законную силу не вступил.