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Пожар в цехе деревообработки в Иркутской области потушен

Пострадавших нет

ТАСС, 11 сентября.  Пожарные ликвидировали возгорание в цехе деревообработки, горевшем в среду в поселке Жданово Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в цехе на площади 900 кв. метров.

"Открытое горение удалось ликвидировать в 14:48 местного времени (09:48 мск), в 16:11 (11:11 мск) ликвидирован пожар. Погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В тушении участвовали 15 человек и четыре единицы техники. Причины происшествия пока не установлены.

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