Полиция задержала подростка, подозреваемого в повреждении 40 надгробий под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Подросток в Искитимском районе Новосибирской области задержан по подозрению в повреждении более 40 надгробий на кладбище в деревне Ургун. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах.

"10 сентября в полицию поступило сообщение о повреждении более 40 надгробий в Искитимском районе. Установлена причастность к данному деянию несовершеннолетнего, он задержан", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области ТАСС подтвердили факт задержания подростка в деревне Ургун, не уточнив, каков объем разрушений на кладбище. "Ранее ребенок на учете в правоохранительных органах не состоял. Сейчас решается вопрос о постановке его на профилактический учет. Также проводятся беседы с ним и с его родителями", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе МВД также пояснили, что по факту случившегося проводится проверка.