Ученые впервые зафиксировали сентябрьское цветение купальницы на Алтае

БАРНАУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Впервые за все время наблюдений в Катунском заповеднике на Алтае зафиксировано сентябрьское цветение купальницы алтайской, сообщается в среду на сайте заповедника.

"На территории Катандинского участка Катунского биосферного заповедника зафиксировано необычное для сентября явление - цветение купальницы алтайской (Trollins altaicus С. А), или в простонародье огоньков. <…> Госинспекторы Катунского заповедника наблюдают такое явление впервые, ранее подобных аномалий на заповедной территории зафиксировано не было", - говорится в сообщении.

Ученые связывают это явление с аномально резким перепадом температур в 2019 году. "Цветение купальницы осенью аномально. Вероятно, что оно связано с контрастным сочетанием погодных условий, которые и способствовали запуску "механизма" вторичного цветения", - считают в заповеднике. Обычно купальница цветет единожды в первой половине июня. Ее цветение может немного запоздать из-за позднего таяния снежных надувов или лавинных сходов.

Купальница алтайская - травянистое многолетнее растение семейства лютиковые с ярко-оранжевыми или золотисто-желтыми махровыми шаровидными цветами диаметром до 8 см. Она растет на территории Алтайского района Западной Сибири в альпийском поясе горных лугов и в Средней Азии, где включена в Красную книгу.