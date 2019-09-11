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В ДТП с участием пяти автомобилей в Новосибирске пострадал один человек

По предварительной информации, во время движения водителю SsangYong стало плохо, из-за чего он совершил столкновение с другими транспортными средствами

НОВОСИБИРСК, 11 сентября /ТАСС/. В Новосибирске произошло ДТП с участием пяти автомобилей, один человек госпитализирован. Об этом в среду сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

"Автомобиль SsangYong под управлением водителя 1958 года рождения двигался по проспекту Дзержинского со стороны улицы Волочаевская в сторону улицы Ползунова. По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо, вследствие чего он совершил столкновение с двумя припаркованными автомобилями, а также еще с двумя транспортными средствами, которые стояли на попутном направлении на запрещающий сигнал светофора", - сообщил представитель ГИБДД.

По его словам, сейчас водитель госпитализирован, других пострадавших в ДТП нет. В результате аварии движение затруднено не было, на месте происшествия работает экипаж ГИБДД для бесперебойного движения транспорта.

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