Омская область завершит ремонт фасадов 154 домов до начала российско-казахстанского форума

ОМСК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти завершат ремонт фасадов домов Омска на гостевом маршруте до начала XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в сибирском городе в начале ноября. Об этом журналистам в среду сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Вадим Марыгин.

На проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте, из федерального бюджета в этом году было выделено 1,1 млрд рублей. Завершить ремонт 169 домов планировалось к 1 сентября.

"Часть домов уже готовы, [сейчас] работы ведутся на 154 домах. Проблемы есть, мы их не скрываем. Указанная сумма будет реализована в этом году, будем вести работу в зависимости от погоды. У нас на это есть еще порядка полутора месяцев. Будем подключать к решению вопроса подрядчиков тех объектов, где работы близятся к завершению", - отметил Марыгин.

По его словам, к переносу сроков привело то, что строительные организации региона оказались не готовы к выполнению подобного объема работ. "Такой суммы и в такой короткий срок ни разу не направляли на капремонт. Сжатые сроки осложняют ситуацию. Такой объем работ привел к дефициту строительного материала и инструмента, необходимого для работы. Так, не хватило лесов. Сейчас их везут из Новосибирска и Екатеринбурга", - сказал министр, добавив, что городу не хватает и специалистов, которых пришлось привлекать из других регионов.

Марыгин подчеркнул, что все работы будут проведены в полном объеме. "Работы будут проводиться по всему периметру домов, но мы рекомендовали подрядчикам сначала приводить в порядок фасадную часть, чтобы освободить дома на центральных улицах от сеток и лесов", - подытожил он.