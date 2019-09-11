После столкновения танкера и катера на Енисее возбуждено уголовное дело

ТАСС, 11 сентября. Уголовное дело возбуждено по факту столкновения во вторник танкера и катера на Енисее, в результате которого без вести пропал человек. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сказали в СК.

Столкновение произошло накануне возле Осиновского порога на Енисее. На катере были три человека, двоих спасли и один пропал без вести. Нефтеналивное судно повреждений не получило.

Сегодня же начались поиски пропавшего мужчины, сообщили ТАСС в краевом государственном казенном учреждении "Спасатель". На место выехали четверо сотрудников поисково-спасательного отделения из Енисейска.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самодельный катер индивидуальной постройки вышел из поселка Бор в Туруханском районе, а судно следовало из Красноярска в Дудинку. Катер сначала двигался за кромкой судового хода, потом резко пересек курс танкеру.