Сбербанк планирует разместить свои новые подразделения в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. ПАО "Сбербанк" планирует в перспективе разместить больше своих новых подразделений в Новосибирской области. Регион интересен банку из-за высокого уровня цифровизации, он предполагает подписать с местными властями новое соглашение о сотрудничестве, сообщил в среду журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы договорились [с губернатором Андреем Травниковым] о том, что мы <...> перейдем от единичных сервисов к тому, что будем пытаться сотрудничать на системном уровне, и в течение ближайшего месяца произойдет встреча специалистов с двух сторон, которые обсудят, возможно ли и нам использовать нашу инфраструктуру и платформу для целостного решения всех задач Новосибирской области. <...> Если это произойдет, я думаю, что мы подпишем новое соглашение. <...> Думаю, что нам придется, в том числе, значительно больше подразделений своих размещать", - сказал Греф.

По его словам, это будет соглашение "Сотрудничество 2.0", в котором будет расширен список направлений совместной работы. В случае подписания нового документа, Новосибирск будет одним из пилотных регионов, где Сбербанк будет представлен очень широко. Первая такая территория, как пояснил Греф, - Москва.

Глава Сбербанка отметил, что область интересна за счет большого количества цифровых сервисов. Год назад с губернатором Травниковым было подписано соглашение по 10 пунктам, семь из которых уже реализованы, а три - в работе. По словам губернатора, среди проектов, которые удалось реализовать, - улучшение работы сети МФЦ за счет внедрения элементов интеллектуальной управляющей системы Сбербанка, а также реализация проекта "Бережливая поликлиника".

Травников отметил, что Сбербанк помогает организовывать обучающие мероприятия для госслужащих. В следующем году регион готовится выйти на увеличение количества сервисов, которые область могла бы позаимствовать у Сбербанка и использовать этот опыт по переводу государственных и муниципальных функций на новые платформы.