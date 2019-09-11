Власти Омской области не допустят срыва отопительного сезона из-за долгов за газ

ОМСК, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство Омской области не допустит срыва начала отопительного сезона, которое грозит ряду муниципалитетов из-за 1,5 млрд рублей долгов за газ. Как сообщил в среду ТАСС министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Вадим Марыгин, для этого задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) будет снижена к концу года до 1 млрд рублей.

"Ресурс потреблен, за ресурс надо платить. Мы понимаем, что если задолженность растет, то какие-то механизмы [воздействия] будут применяться. Чтобы до этого не доводить, наша задача - показать динамику [по снижению задолженности]. На начало года был долг 1 млрд 20 млн рублей, к 1 сентября он достиг 1,5 млрд рублей. Теперь у нас задача, чтобы задолженность на начало [2020] года была менее 1 млрд рублей", - сказал Марыгин.

Он добавил, что в целом готовность региона к отопительному сезону оценивается в 1 млрд рублей.

По его словам, большую часть задолженности составляют долги муниципальной Тепловой компании, по сетям которой теплом обеспечиваются 90% потребителей Омска, а также ТСО Омского и Калачинского районов.

"Путь решения этого вопроса есть и не один. Администрации муниципалитетов сейчас предоставляют механизмы, как они будут гасить задолженности", - сказал министр.

Ранее газоснабжающая организация "Газпром межрегионгаз Омск" предупредила о возможности срыва начала отопительного сезона. Ряд ТСО, имеющие многомиллионные задолженности за газ, предупреждены о возможности ограничения подачи газа. В этом случае компании должны будут перейти на альтернативный вид топлива: мазут или уголь.