Дорогу в аэропорт Норильска открыли для транспорта после метели

КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Дорога из Норильска в аэропорт Алыкель, основной аэропорт на севере Красноярского края, закрытую для легковых автомобилей из-за метели, открыли для движения транспорта. Об этом сообщается в среду на сайте администрации города.

На севере края в течение дня действовало штормовое предупреждение из-за сильного ветра. В Норильске выпал снег, сопровождаемый метелью, что является редким явлением для сентября. По решению ГИБДД была закрыта дорога в аэропорт.

"Автодорога Норильск - Кайеркан - Алыкель открыта для движения всех видов автотранспорта", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в четверг в Норильске также ожидается снег и ветер с порывами до 20 м/с.

Аэропорт является основным для Норильска и Таймырского района, через него осуществляется авиасообщение с Красноярском и городами в других регионах России.