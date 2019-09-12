"Эрмитаж-Сибирь" в Омске откроется выставкой о воинской культуре Ближнего Востока

ОМСК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Культурно-просветительный центр "Эрмитаж-Сибирь" откроется в начале ноября в Омске выставкой государственного Эрмитажа "Сжимая рукоять меча…" Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока". Об этом сообщила ТАСС Фарида Буреева - директор Омского областного музея изобразительных искусств им. Врубеля, на базе которого будет открыт центр.

"Главная тема выставки - воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока. Она будет раскрыта на основе масштабных коллекций восточного оружия и конской упряжи отделов Эрмитажа "Арсенал" и "Отдел Востока" с привлечением экспонатов из других отделов музея - "Отдела западноевропейского изобразительного искусства", "Отдела истории русской культуры", "Музея Императорского фарфорового завода", отделов "Археология Восточной Европы и Сибири", "Нумизматика" и др. Всего - около 400 экспонатов", - рассказала Буреева.

По ее словам, в экспозиции будет представлено оружие Индии, Ирана, Аравии, Османской Турции, Кавказа и Средней Азии. Один из трех разделов выставки посвящен ближневосточным оружейным традициям и расскажет об использование оружия вне войны: это воспитание воина, его тренировка, охота и роль оружия в системе знаков власти.

"Таким образом, выставка выходит за рамки исключительно "оружейной" тематики, представляя широкий и малоизученный пласт культуры народов Ближнего Востока. В ее состав включены не только предметы вооружения, но и археологические артефакты, памятники декоративно-прикладного искусства, медали и монеты, живопись", - добавила Буреева.

Как ранее сообщил ТАСС директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, в дальнейшем в "Эрмитаж-Сибири" планируется показать выставку павильона России на Венецианской биеннале, которая проходит до 24 ноября этого года. Государственный Эрмитаж оформлял павильон в партнерстве с Большим драматическим театром им. Г. А. Товстоногова. На выставке представлены инсталляция "Фламандская школа" художника и сценографа Александра Шишкина-Хокусая, а также инсталляция Сокурова, посвященная картине "Возвращение блудного сына" Рембрандта и совмещающая документальное кино, анимацию, живопись и скульптуру.

О центре "Эрмитаж-Сибирь"

Центр "Эрмитаж-Сибирь" разместится в новом корпусе Омского музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, под который выделено историческое здание страхового общества "Саламандра" начала XX века. Помимо проведения выставок, в Центре "Эрмитаж-Сибирь" музейных работников со всей Сибири будут знакомить с уникальными практиками Эрмитажа по организации выставочной деятельности, реставрации, музейной педагогики и безопасности.

В июле 2017 года при реставрации этого здания были обнаружены пять погребений времен бронзового века. Обнаружение практически нетронутых захоронений стало для ученых большой удачей, так как многие могилы были разрушены еще при строительстве здания в 1912 году. Обнаруженные экспонаты планируется разместить в фойе "Эрмитажа-Сибирь".