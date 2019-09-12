Избирком Алтая признал выборы в Госсобрание республики состоявшимися

ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 сентября. /ТАСС/. Выборы депутатов Госсобрания (Эл Курултай) Республики Алтай признаны состоявшимися, сообщили в четверг ТАСС в региональной избирательной комиссии.

"Мы провели заседание, определили результаты по единому избирательному округу и признали выборы состоявшимися и действительными", - сказал собеседник агентства.

По итогам выборов в Эл Курултай, который состоит из 41 депутата, вошли 26 представителей "Единой России", набравшей 34,18% голосов, семь - от КПРФ (29,5%), по одному представителю от ЛДПР, "Справедливой России", "Родины" и "Партии дела", а также четыре самовыдвиженца.

По данным ГАС "Выборы", в голосовании приняли участие 49,87% избирателей. Предыдущий созыв госсобрания Республики Алтай состоял из 30 представителей "Единой России", трех от КПРФ и от "Справедливой России", двух от ЛДПР, одного от "Патриотов России" и двух самовыдвиженцев. Депутаты Госсобрания Республики Алтай избираются простым большинством голосов.

В регионе в единый день голосования 8 сентября прошли также выборы главы Республики Алтай, где врио руководителя региона Олег Хорохордин одержал победу с 58,82% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин с результатом 31,64%.