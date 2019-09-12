Обновленный проект метро в Красноярске подготовят до конца 2020 года

КРАСНОЯРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Обновленный проект по строительству красноярского метрополитена, которое началось в 1995 году, но было остановлено спустя 15 лет, должны подготовить до конца 2020 года. Об этом в четверг журналистам сообщил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

"Сейчас мы актуализируем все технические требования, которые во многом изменились за последние годы. Порядка 10 направлений поменяли свои нормы, правила, необходимо практически полностью перепроектировать. <...> До конца 2020 года мы должны получить проект с положительным заключением Главгосэкспертизы", - сказал Димитров.

В минувший понедельник власти региона подписали контакт с компанией "КрасноярскТИСИЗ" на корректировку проектно-сметной документации по строительству метро за 954 млн рублей.

Пока в Красноярске нет ни одной действующей станции метро - его строительство началось в октябре 1995 года, неоднократно приостанавливалось из-за проблем с финансированием и остановилось в 2010 году, с 2013 года оно законсервировано. С девяностых годов в создание красноярского метрополитена было вложено 2,6 млрд рублей: прорыто 3,5 км тоннелей, проложено 2 км путей на одной станции. Планировалось, что будет построено две линии, одна из которых свяжет северную окраину города с центром и правым берегом Енисея.

В марте президент РФ Владимир Путин обсудил с губернатором края Александром Уссом перспективы развития транспортной системы краевого центра, в частности строительства метро.