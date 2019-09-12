Суд в Томске вернул в прокуратуру дело подростка, ударившего машину из-за сбитой собаки

ТОМСК, 12 сентября. /ТАСС/. Мировой судья Ленинского района Томска удовлетворил ходатайство прокуратуры и вернул на дополнительное расследование дело подростка, который, по версии следствия, несколько раз ударил машину, сбившую насмерть его собаку, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Поступившее ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору удовлетворить", - сказал судья.

Ходатайство прокуратуры поддержала сторона защиты.

По версии следствия, в июне подросток нанес несколько ударов по кузову внедорожника Nissan из-за того, что водитель сбил его собаку. Сумма ущерба владельцу машины составила 14 тысяч рублей. Сотрудники УМВД по Ленинскому району Томска возбудили в отношении подростка уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба", по которой ему грозит штраф и до двух лет лишения свободы. Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное преследование молодого человека.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области, следственные органы СК обратились в прокуратуру региона, чтобы забрать дело у томской полиции "в связи с общественным резонансом".