Власти не подтверждают информацию о падении из окна и гибели школьника в Барнауле

БАРНАУЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Мэрия Барнаула после проверки, проведенной комитетом по образованию города, не подтверждает сообщение, появившееся утром 12 сентября в соцсетях о школьнике, который якобы выпал из окна школы № 50 и погиб. Об этом сообщили журналистам в четверг в мэрии города.

"Комитетом по образованию города Барнаула проведена проверка информации, опубликованной в социальной сети "Вконтакте", о несчастном случае МБОУ СОШ № 50, информация не подтвердилась, факт падения учащегося из окна не подтверждается", - сообщили журналистам в мэрии Барнаула.

Утром 12 августа в социальных сетях появилась информация о том, что в школе № 50 города Барнаула из окна выпал 16-летний подросток, которому стало плохо на уроке физкультуры. По словам очевидцев, подросток скончался до приезда скорой помощи.