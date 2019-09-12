В Омске зафиксировали превышение концентрации сероводорода

ОМСК, 12 сентября. /ТАСС/. Специалисты центра экологического мониторинга Омска после жалоб жителей на неприятных запах в ночь на четверг зафиксировали в северной части города превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в полтора раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

"В вечернее время в связи с поступлением обращений из Кировского и Советского округов организован выезд передвижной эколаборатории. По результатам мониторинга по ул. Доковской, 23 выявлено превышение ПДК по сероводороду в полтора раза", - сказали в пресс-службе, уточнив, что материалы проверки переданы в Росприроднадзор для установления источника загрязнения.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов ранее сообщал, что во второй половине 2019 года в Омске участились случаи выбросов сероводорода. По его словам, в 2018 году и в первой половине 2019 года случаи превышения допустимой концентрации сероводорода были единичными.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент России Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск вошел в майский указ главы государства, город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.

Сероводород - бесцветный газ с характерным неприятным запахом. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, а со значительной концентрацией приводит к коме, судорогам, отеку легких и даже к летальному исходу.