Новую котельную в замерзавшем зимой городе Киселевске запустят к началу октября

КЕМЕРОВО, 12 сентября. /ТАСС/. Новую котельную в кузбасском городе Киселевске, жители которого зимой жаловались на низкую температуру в домах, запустят к началу октября текущего года. До ее полного ввода теплоснабжение будет обеспечивать старая котельная, сообщила в четверг пресс-служба администрации Кемеровской области.

Минувшей зимой температура в домах в Киселевске опускалась до 14-18 градусов из-за трех аварийных угольных котельных, которые находились в частной собственности. После вмешательства прокуратуры объекты теплоснабжения были переданы на баланс муниципалитету. Из регионального бюджета было выделено 250 млн рублей на их модернизацию. Власти приняли решение законсервировать одну из трех проблемных котельных, построить новую модульную котельную и реконструировать еще одну котельную с устройством теплотрассы.

"В конце сентября - начале октября этого года к работе приступит новая котельная в Киселевске, полностью реконструированная взамен проблемной котельной № 26. Коммунальщики заканчивают монтаж котлов и тепловой сети. До полного ввода новой котельной теплоснабжение будет обеспечивать прежний теплоисточник. Вопросы обеспечения теплоснабжения в Киселевске находятся под личным контролем губернатора Сергея Цивилева", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ТАСС сообщал, что начало отопительного сезона в Киселевске может быть отложено на несколько дней из-за завершающегося ремонта котельных и теплосетей в городе. Подачу тепла предварительно запланировано начать с 15 сентября. Точные даты должны установить муниципалитеты в зависимости от погодных условий и среднесуточных температур. В первую очередь, теплоснабжением будут обеспечены социальные объекты, затем тепло начнут подавать в жилые дома и на предприятия.