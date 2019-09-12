Новосибирские хирурги провели уникальную операцию по замещению части аорты

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Специалисты НИИ патологии кровообращения (клиники им. Е. Н. Мешалкина) в Новосибирске провели операцию по замещению части аорты 25-летнему мужчине, который уже перенес замену пораженного клапана аорты. Ранее в России подобные операции не проводились людям, уже пережившим хирургическое вмешательство, сообщили в четверг пресс-службе клиники.

"Легочный клапан пациента сохранил хорошие функциональные параметры. <...> Это позволило нам выполнить больному операцию Дэвида, заключающуюся в замещении части аорты сосудистым протезом с сохранением собственного клапана пациента", - приводятся в сообщении слова руководителя центра новых хирургических технологий клиники Александра Богачева-Прокофьева.

В пресс-службе медцентра уточнили, что пациент перенес первую операцию на сердце в 11 лет - ему заместили пораженный аортальный клапан сердца собственным клапаном легочной артерии. После этого мужчина постоянно наблюдался у специалистов учреждения. В ходе одного их обследований врачи выявили у пациента аневризму (патологическое расширение) корня аорты. Существовал высокий риск разрыва аневризмы, который мог привести к смерти пациента.

В центре Мешалкина отмечают, что обычно при аневризме корня аорты хирурги замещают расширенный участок сосуда искусственными протезами. Однако это сильно влияет на качество жизни человека, поэтому в данном случае было принято решение провести операцию Дэвида - более сложную процедуру с сохранением собственного клапана пациента. В клинике Мешалкина уже есть богатый опыт проведения подобных операций.

НИИ патологии кровообращения имени академика Мешалкина был создан в конце 1950-х годов. Он является крупным многопрофильным научным, клиническим и образовательным специализированным учреждением Минздрава РФ. В клинике делают все виды операций на сердце.