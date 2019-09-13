Против начальника станции "Новосибирск-Главный" возбуждено уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника железнодорожной станции "Новосибирск-Главный" по факту получения им взятки в крупном размере, сообщается в пятницу на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

"Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по материалам оперативно-разыскной деятельности, проведенной сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции "Новосибирск-Главный" структурного подразделения ОАО "РЖД" по факту получения им взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый предложил представителю коммерческой организации за взятки не проводить проверки на соответствие грузов организации правилам перевозок. "В период с мая по август 2019 года на систематической основе обвиняемый получал взятки в виде денежных средств от представителя коммерческой организации. Предварительный размер взяток составил 329 тыс. рублей", - уточнили в ведомстве.

Обвиняемый был задержан 10 августа при получении очередной взятки. По решению суда он арестован.