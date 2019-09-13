Маршрутный автобус в Красноярске сбил двух женщин на переходе

КРАСНОЯРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Водитель маршрутного автобуса в Красноярске сбил двух женщин на пешеходном переходе, пострадавшие госпитализированы, ведется проверка. Об этом сообщается в пятницу на сайте МВД края.

"По предварительной информации, сегодня в 08:15 в районе дома № 126 по ул. Карла Маркса водитель маршрутного автобуса № 64 совершил наезд на двух пешеходов - женщин 1955 и 1961 годов рождения, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы получили серьезные травмы, в настоящее время они госпитализированы", - говорится в сообщении.

Департамент транспорта мэрии Красноярска проводит проверку на предприятии, где работает водитель. "Сотрудники проверят соблюдение необходимых требований для выпуска транспорта и водителя на линию". Водитель отстранен от работы.