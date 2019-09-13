Власти рекомендуют школам Бийска отметить занятия в младших классах из-за землетрясения

ТАСС, 13 сентября. Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Бийск в Алтайском крае рекомендовало отменить занятия в младших классах из-за возможности повторных подземных толчков в соседней Республике Алтай, где утром в пятницу зафиксировано землетрясение. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе мэрии Бийска.

"Управление ГО и ЧС разослало руководителям школ рекомендацию об отмене занятий для младших классов. <…> Возможны повторные толчки", - отметил представитель мэрии.

В Бийске проживают около 200 тыс. человек.

Ранее ГУ МЧС по Республике Алтай сообщило о землетрясении магнитудой 5, которое было зафиксировано на 30 км севернее села Акташ. В Улаганском районе региона 12 школ и 8 детских садов приостановили работу, детей отправили домой. Специалисты обследуют здания на предмет устойчивости конструкций, на данный момент повреждений не зафиксировано. Республика Алтай является сейсмоактивным регионом.

По данным региональных экстренных служб, толчки ощущали не только в республике, но и в соседних Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях, более чем в 500 км от эпицентра землетрясения.