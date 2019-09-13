В одном из округов Омска введут карантин по бешенству

ОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Случай заболевания домашней собаки бешенством выявлен в Ленинском округе Омска, в котором будет введен карантин по этому заболеванию. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела государственного ветеринарного надзора регионального Россельхознадзора Максим Строкин.

"Домашняя собака в Ленинском округе покусала хозяев, у нее выявлено бешенство. Где она заразилась, пока неизвестно, проводится эпизоотическое расследование. На территории округа будет введен карантин", - сказал Строкин.

Он добавил, что в ходе карантина будет запрещено проведение выставок и торговля кошками и собаками, чтобы исключить их массовые скопления. "Запрещен также вывоз животных за пределы этой территории. Конечно, контролировать их перемещение по городу мы не можем, но вывезти в другой город уже не получится, для этого ветеринарно-сопроводительные документы нужны", - сказал представитель Россельхознадзора.

По его словам, на днях очаг этого заболевания был также зафиксирован в населенном пункте Любинского района Омской области. "В целом в этом году зафиксировано уже 12 случаев бешенства в нашем регионе", - подытожил Строкин, добавив, что в прошлом году таких случаев было всего шесть.

Бешенство - особо опасное смертельное заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) как у животных, так и у человека. Заболевание передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным каналам, вирус достигает головного мозга, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти. Заражение домашних животных в большинстве случаев происходит при контакте с дикими.