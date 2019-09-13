Расчеты С-400 отработали защиту от ракетных ударов военных и гражданских объектов в Сибири

ТАСС, 13 сентября. Расчеты С-400 "Триумф" соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) защитили гражданские и военные объекты Западной Сибири от условных ракетных ударов на учениях под Новосибирском. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

"Расчеты С-400 "Триумф" соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа отработали прикрытие важных гражданских и военных объектов в Западной Сибири на учениях, завершившихся под Новосибирском", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ЦВО, в практических действиях приняли участие свыше 500 военнослужащих и около 70 единиц техники. "Подразделения по тревоге совершили марш в назначенный позиционный район, заступили на учебно-боевое дежурство по отражению массированных ракетных ударов условного противника в сложных условиях наземной и воздушной обстановки. На втором этапе зенитчики отработали маневр по перемещению в новые районы с целью наращивания радиолокационного поля на угрожаемых участках", - сообщили в округе.

"В учениях задействованы мобильные радиолокационные станции нового парка: "Небо-У", "Волга", "Гамма", "Каста", поступившие в ЦВО в рамках перевооружения на современные образцы техники. В завершение расчеты выполнили электронные пуски по целям, имитирующим крылатые ракеты и другие средства воздушного нападения "противника", - добавили в пресс-службе.

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин ранее заявлял, что в результате апробации новых мобильных радиолокационных станций в округе увеличили на треть дальность обнаружения крылатых ракет.

С-400 "Триумф" - новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 км, она способна уничтожать цели на высоте до 30 км.