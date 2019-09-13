Суд оставил под арестом экс-главу новосибирского Биотехнопарка по делу о взятке

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу на арест бывшего генерального директора управляющей компании новосибирского Биотехнопарка Владимира Кожевникова, подозреваемого в получении взятки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

30 августа Центральный районный суд Новосибирска арестовал Кожевникова на 2 месяца. Его задержали по подозрению в получению взятки в 2016 году, когда он возглавлял Биотехнопарк.

"Решение суда оставить без изменения, жалобу адвоката без удовлетворения", - сказала судья.

Биотехнопарк - проект правительства Новосибирской области и администрации наукограда Кольцово по созданию научно-производственной площадки, которая аккумулирует компании разработчиков, исследования и производства в биотехнологиях и смежных областях. Вложения в проект составили почти 1,2 млрд рублей. В 2018 году Контрольно-счетная палата Новосибирской области выявила в работе организации ряд нарушений, в том числе в части закупок оборудования. В конце прошлого года в Биотехнопарке сменилось руководство, власти поставили перед новой командой задачу в 2019 году выйти на самоокупаемость.