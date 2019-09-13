В Иркутской области после паводков восстановления требуют 23 медучреждения

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Двадцать три объекта здравоохранения в районе паводков в Иркутской области требуют восстановления. Правительство РФ уже выделило средства на восстановление инфраструктуры в регионе, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, отвечая в пятницу на вопросы россиян в прямом эфире "Министр на связи".
"Мы вместе с руководителями иркутского здравоохранения провели анализ, сколько нужно восстановить объектов здравоохранения - [их] 23. Список этих объектов в настоящее время рассмотрен правительством, и вчера на [заседании] правительства [было] принято решение выделять ресурсы, чтобы их восстановить. <...> Единственное, нужно взять под жесткий контроль использование этих ресурсов", - сказала она.
Министр также добавила, что в Нижнеудинске работает постоянный мобильный госпиталь Федерального медико-биологического агентства, который будет оказывать медпомощь до тех пор, пока стационарные медучреждения не будут восстановлены. "До 31 октября как минимум, дальше будем смотреть", - добавила она.
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что все работы по восстановлению разрушенной паводком инфраструктуры в Иркутской области должны быть завершены в 2023 году.
Паводки в регионе начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.