В Иркутской области после паводков восстановления требуют 23 медучреждения

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Двадцать три объекта здравоохранения в районе паводков в Иркутской области требуют восстановления. Правительство РФ уже выделило средства на восстановление инфраструктуры в регионе, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, отвечая в пятницу на вопросы россиян в прямом эфире "Министр на связи".

"Мы вместе с руководителями иркутского здравоохранения провели анализ, сколько нужно восстановить объектов здравоохранения - [их] 23. Список этих объектов в настоящее время рассмотрен правительством, и вчера на [заседании] правительства [было] принято решение выделять ресурсы, чтобы их восстановить. <...> Единственное, нужно взять под жесткий контроль использование этих ресурсов", - сказала она.